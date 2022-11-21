В Макеевке горела нефтебаза в результате обстрела

Пожар на нефтебазе в Макеевке. Фото: соцсети

В неподконтрольной Украине Макеевке рано утром произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».



Пожар начался в районе 4:00 по местному времени (3:00 по киевскому времени) на нефтебазе, расположенной на улице Антропова в Червоногвардейском районе города. Туда прибыли пожарные.



Как сообщает «МЧС ДНР», загорелись две цистерны с топливом на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы, а также три стационарных емкости поблизости.



Через два часа после прибытия спасатели разделились на две группы, одни занялись ликвидацией горения стационарных емкостей на площади 300 м2, другие — тушением железнодорожного полотна с цистернами на площади 350 м2.



Отмечается, что в 9:00 по местному времени (8:00 по Киеву) пожар был локализован, а через 43 минуты — ликвидирован.