У Макіївці горіла нафтобаза внаслідок обстрілу

Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Фото: соцмережі

У непідконтрольній Україні Макіївці рано-вранці сталася пожежа на нафтобазі. Про це повідомляє «МНС» угруповання «ДНР».



Пожежа почалася близько 4:00 за місцевим часом (3:00 за київським часом) на нафтобазі, розташованій на вулиці Антропова в Червоногвардійському районі міста. Туди прибули пожежники.



Як повідомляє «МНС ДНР», спалахнули дві цистерни з паливом на залізничному полотні за територією нафтобази, а також три стаціонарні ємності поблизу.



Через дві години після прибуття рятувальники розділилися на дві групи, одні взялися за ліквідацію горіння стаціонарних ємностей на площі 300 м 2, інші — гасінням залізничного полотна з цистернами на площі 350 м 2 .



Зазначається, що о 9:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом) пожежу було локалізовано, а через 43 хвилини — ліквідовано.