У Макіївці горіла нафтобаза внаслідок обстрілу

21 листопада 2022, 09:18

У Макіївці горіла нафтобаза внаслідок обстрілу

Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Фото: соцмережі Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Фото: соцмережі

У непідконтрольній Україні Макіївці рано-вранці сталася пожежа на нафтобазі. Про це повідомляє «МНС» угруповання «ДНР».

Пожежа почалася близько 4:00 за місцевим часом (3:00 за київським часом) на нафтобазі, розташованій на вулиці Антропова в Червоногвардійському районі міста. Туди прибули пожежники.

Як повідомляє «МНС ДНР», спалахнули дві цистерни з паливом на залізничному полотні за територією нафтобази, а також три стаціонарні ємності поблизу.

Через дві години після прибуття рятувальники розділилися на дві групи, одні взялися за ліквідацію горіння стаціонарних ємностей на площі 300 м 2, інші — гасінням залізничного полотна з цистернами на площі 350 м 2 .

Зазначається, що о 9:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом) пожежу було локалізовано, а через 43 хвилини — ліквідовано.

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