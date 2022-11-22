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На случай долгого отсутствия электричества: Зеленский рассказал о «Пунктах несокрушимости»

22 ноября 2022, 23:00

На случай долгого отсутствия электричества: Зеленский рассказал о «Пунктах несокрушимости»

По всей стране разворачиваются «Пункты несокрушимости» — это новый проект поддержки людей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано еще больше», — отметил Зеленский.

По его словам, если снова Россия нанесет массированные удары и если будет понимание, что через часы поставки электричества не возобновить, то активируется работа этих пунктов.

«Там все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно. Пункты будут работать обязательно при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.», — уточнил президент.

Также Зеленский сообщил, что уже работает специальный сайт, на котором размещена карта пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется. На сайте и во всех «Пунктах несокрушимости» можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.

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