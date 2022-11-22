На випадок тривалої відсутності електрики: Зеленський розповів про «Пункти незламності»

22 листопада 2022, 23:00

На випадок тривалої відсутності електрики: Зеленський розповів про «Пункти незламності»

По всій країні розгортаються «Пункти незламності» — це новий проєкт підтримки людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«За підсумками цього дня підготовлено вже понад чотири тисячі таких пунктів. Заплановано ще більше», — зазначив Зеленський.

За його словами, якщо знову Росія завдасть масованих ударів та якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота цих пунктів.

«Там усі базові послуги: електрика, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безплатно та цілодобово. Пункти працюватимуть обов'язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будинках ДСНС тощо», — уточнив президент.

Також Зеленський повідомив, що вже працює спеціальний сайт, на якому розміщено мапу пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється. На сайті та у всіх «Пунктах незламності» можна буде дізнатися, де працює найближча АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

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