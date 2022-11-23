Оплата — не менее 6700 грн: Почти 200 безработных жителей привлечены к восстановлению Донетчины

Донецкая область. Фото: ОВА

Почти 200 жителей присоединились к восстановлению Донецкой области. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



«Важной задачей для тех, кто в тылу, является обустройство помещений под укрытие, разбор завалов, строительство защитных сооружений, восстановление разрушенной инфраструктуры, сопровождение граждан с особыми потребностями и многое другое. Работы рассчитаны на период военного положения», — отметили в администрации.



Там уточнили, что в начале ноября Донецкая областная служба занятости присоединилась к правительственному проекту по организации оплачиваемых общественно полезных работ. Люди, оставшиеся по разным причинам без постоянной работы, могут принять в них участие. Такие работы проводятся в 15 громадах области.



«Участие в общественно полезных работах является добровольным и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 гривен», — напомнили в Донецкой ОВА.