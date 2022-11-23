Оплата — не менше 6700 грн: Майже 200 безробітних мешканців залучено до відновлення Донеччини

Донецька область. Фото: ОВА

Майже 200 мешканців приєдналися до відновлення Донецької області. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



«Важливим завданням для тих, хто в тилу, є облаштування приміщень під укриття, розбір завалів, будівництво захисних споруд, відновлення зруйнованої інфраструктури, супровід громадян з особливими потребами та багато іншого. Роботи розраховані на період воєнного стану», — зазначили в адміністрації.



Там уточнили, що на початку листопада Донецька обласна служба зайнятості приєдналася до урядового проєкту з організації оплачуваних суспільно корисних робіт. Люди, які залишилися з різних причин без постійної роботи, можуть взяти участь у них. Такі роботи проводяться у 15 громадах області.



«Участь у суспільно корисних роботах є добровільною й оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 гривень», — нагадали в Донецькій ОВА.