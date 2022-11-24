В войне против Украины готовы участвовать 10-15 тысяч белорусов — Генштаб

В войне против Украины готовы участвовать 10-15 тысяч белорусов. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.



«Готовность Вооруженных сил Республики Беларусь вести самостоятельные наступательные действия оценивается как низкая. Морально-психологическое состояние низкое из-за отказа большинства личного состава принимать участие в так называемой "спецоперации" — в войне с Украиной», — отметил Громов.



В то же время, по его словам, до 15 тысяч человек из числа личного состава силовых структур Беларуси готовы принять участие в российской «специальной военной операции».



«В первую очередь из-за привлекательности высокого денежного обеспечения», — пояснил Громов.

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