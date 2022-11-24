У війні проти України готові брати участь 10-15 тисяч білорусів — Генштаб

У війні проти України готові брати участь 10-15 тисяч білорусів. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.



«Готовність Збройних сил Республіки Білорусь вести самостійні наступальні дії оцінюється як низька. Морально-психологічний стан низький через відмову більшості особового складу брати участь у так званій "спецоперації" — у війні з Україною», — зазначив Громов.



Водночас, за його словами, до 15 тисяч осіб з особового складу силових структур Білорусі готові взяти участь у російській «спеціальній військовій операції».



«Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення», — пояснив Громов.

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