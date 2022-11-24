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Почти половина станций связи не работают: В каких регионах худшая и лучшая ситуация

24 ноября 2022, 16:04

Почти половина станций связи не работают: В каких регионах худшая и лучшая ситуация

В Украине работает только 44% базовых станций связи. Об этом на брифинге сообщил спикер Госспецсвязи Владимир Кондрашов.

Он напомнил, что для работы базовых станций мобильной связи нужно электропитание. Вместе с тем энергетики, мобильные операторы, операторы телекоммуникаций и другие специалисты работают 24/7, чтобы восстановить связь в регионах, где ее сейчас нет.

«По состоянию на сегодня на 09:00 в Украине работают около 44% базовых станций мобильных операторов от общего количества. Наихудшая ситуация, за исключением Херсонщины, где связь только восстанавливают, и временно оккупированных территорий — в Николаевской (работают чуть больше 9% станций), Кировоградской (13,7%), Полтавской (15%) Одесской (15,2%) и Харьковской (16,4%) областях», — сказал Кондрашов. 

Спикер добавил, что лучше всего дела со связью обстоят в Сумской, Черновицкой, Закарпатской, Львовской и Черкасской областях.

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