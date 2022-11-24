Майже половина станцій зв'язку не працюють: У яких регіонах найгірша та краща ситуація

В Україні працює лише 44% базових станцій зв'язку. Про це на брифінгу повідомив речник Держспецзв'язку Володимир Кондрашов.



Він нагадав, що для роботи базових станцій мобільного зв'язку потрібне електроживлення. Натомість енергетики, мобільні оператори, оператори телекомунікацій та інші фахівці працюють 24/7, щоб відновити зв'язок у регіонах, де його зараз немає.



«Станом сьогодні на 09:00 в Україні працюють близько 44% базових станцій мобільних операторів від загальної кількості. Найгірша ситуація, за винятком Херсонщини, де зв'язок тільки відновлюють, та тимчасово окупованих територій — у Миколаївській (працюють трохи понад 9% станцій), Кіровоградській (13,7%), Полтавській (15%) Одеській (15,2%) та Харківській (16,4%) областях», — сказав Кондрашов.



Спікер додав, що найкращі справи зі зв'язком у Сумській, Чернівецькій, Закарпатській, Львівській та Черкаській областях.



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