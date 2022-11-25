В ряде оккупированных городов Луганщины армия РФ усиленно вручает повестки

На захваченных войсками РФ территориях Луганской области оккупанты мобилизуют медиков в «отличной физической форме». Об этом сообщили в Луганской ОВА.

Захватчики региона, по данным администрации, «усиленно» вручают повестки в Хрустальном, Антраците, Ровеньках, Сорокино, Довжанске, «пытаясь быстро заполнить образовавшиеся вакантные места на фронте».

«Да, в Довжанске под мобилизацию подпадают даже врачи. Это, в частности, анестезиологи, хирурги, травматологи, фельдшеры от 30 до 55 лет. Основное требование – отличная физическая форма. Зачем она врачу в больнице? Наверное, задачи у них будут несколько иные», - рассказали в ОВА.

Со ссылкой на информацию СМИ оккупантов, в ОВА сообщили, что захватчики начали демонтаж модулей для таможенников и пограничников на территории международного автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск».

«Между тем, в Северодонецке идет «плановое открытие» пустых квартир якобы для замеров оконных проемов и проверки системы отопления. Не остекление, хотя уже почти декабрь, а только предварительное измерение. Систему отопления они, возможно, и осматривают, но вместе с тем из жилищ каким-то чудом исчезают ценные вещи», - написали в Луганской ОВА.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя.