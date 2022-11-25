У декількох окупованих містах Луганщини армія РФ посилено вручає повістки

На захоплених військами РФ територіях Луганської області окупанти мобілізують медиків у «відмінній фізичній формі». Про це повідомили у Луганській ОВА.

Загарбники регіону, за даними адміністрації, «посилено» вручають повістки в Кришталевому, Антрациті, Ровеньках, Сорокіно, Довжанську, «намагаючись швидко заповнити вакантні місця на фронті, що утворилися».

«Так, у Довжанську під мобілізацію підпадають навіть лікарі. Це, зокрема, анестезіологи, хірурги, травматологи, фельдшери від 30 до 55 років. Основна вимога – відмінна фізична форма. Нащо вона лікарю у шпиталі? Напевно, задачі в них будуть дещо інші», – розповіли в ОВА.

З посиланням на інформацію ЗМІ окупантів, в ОВА повідомили, що загарбники розпочали демонтаж модулів для митників та прикордонників на території міжнародного автомобільного пункту пропуску «Новошахтинськ».

«Тим часом, у Сєвєродонецьку триває «планове відкриття» порожніх квартир нібито для замірів віконних отворів і перевірки системи опалення. Не скління, хоча вже майже грудень, а лише попереднє замірювання. Систему опалення вони, можливо й оглядають, але разом із тим з помешкань якимось дивом зникають цінні речі», - написали у Луганській ОВА.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу через обстріл з боку російських сил загинули троє мирних жителів.