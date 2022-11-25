Более 15 тысяч человек пропали без вести во время войны в Украине - ICMP

Во время войны в Украине пропали без вести более 15 000 человек. Однако реальные цифры могут быть выше. Об этом сообщил директор Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) Мэтью Холлидей, передает Reuters.



По его словам, неизвестно, сколько людей были насильственно перемещены, содержатся под стражей в России, живы и разведены с членами своих семей, или умерли и похоронены.



Расследование дел пропавших без вести в Украине продлится годами, даже после прекращения боевых действий, сказал Холлидей.



Он добавил, что в одном только Мариуполе, по оценкам властей, погибли или пропали без вести 25 тысяч человек.



«Цифры огромные, и вызовы, с которыми сталкивается Украина, огромны», - отметил он.



Большинство пропавших без вести и погибших являются жертвами военных преступлений, поэтому, отметил эксперт, виновные должны быть привлечены к ответственности.