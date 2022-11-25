Понад 15 тисяч людей зникли безвісти під час війни в Україні - ICMP

Під час війни в Україні зникли безвісти понад 15 000 людей. Однак реальні цифри можуть бути вищими. Про це повідомив директор Міжнародної комісії з зниклих безвісти (ICMP) Метью Холлідей, передає Reuters.



За його словами, невідомо, скільки людей було насильно переміщено, чи утримуються під вартою в Росії, чи живі та розлучені з членами своїх сімей, чи померли та поховані.



Розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій, сказав Холлідей.



Він додав, що в одному лише Маріуполі, за оцінками влади, загинули чи зникли безвісти 25 тисяч людей.



«Цифри величезні, і виклики, з якими стикається Україна, є величезними», - зазначив він.



Більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами військових злочинів, тому, зазначив експерт, винні мають бути притягнуті до відповідальності.