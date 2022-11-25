ГПСУ: Работа пунктов пропуска на западной границе может приостанавливаться

По состоянию на утро, 25 ноября, усложнена работа пунктов пропуска «Краковец» на границе с Польшей, «Косино» – на границе с Венгрией и «Табаки» – на участке с Молдовой. Пропуск может временно приостанавливаться. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



«В пункте пропуска "Вилок", что на границе с Венгрией, и в пунктах пропуска "Малоярославец", "Новые Трояны" и "Виноградовка" на границе с Молдовой – осуществляется пропуск только пешеходов», - говорится в сообщении.



В пункте пропуска «Орловка» на границе с Румынией проводится оформление легковых автомобилей, микроавтобусов и пешеходов.