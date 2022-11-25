ДПСУ: Робота пунктів пропуску на західному кордоні може призупинятися

Станом на ранок, 25 листопада, ускладнено роботу пунктів пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею, «Косіно» – на кордоні з Угорщиною та «Табакі» – на ділянці з Молдовою. Пропуск може тимчасово зупинятися. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.



«У пункті пропуску "Вилок", що на кордоні з Угорщиною, та в пунктах пропуску "Малоярославець", "Нові Трояни" та "Виноградівка" на кордоні з Молдовою – здійснюється пропуск лише пішоходів», - йдеться у повідомленні.



У пункті пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією проводиться оформлення легкових автомобілів, мікроавтобусів та пішоходів.