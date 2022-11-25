В Мариуполе недалеко от «администрации» взорвалось авто

В оккупированном Мариуполе взорвалось авто. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Взрыв произошел вчера около 19:00 в районе здания «администрации» города по улице Громовой.



«При проведении осмотра места происшествия обнаружены останки лица мужского пола. Личность погибшего установлена, им оказался 36-летний местный житель. На данный момент правоохранительными органами осуществляются неотложные оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанного происшествия», — уверяют в «штабе».