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На Киевщине две семьи отравились угарным газом из-за электрогенератора

25 ноября 2022, 12:39

На Киевщине две семьи отравились угарным газом из-за электрогенератора

В Киевской области зафиксированы случаи отравления угарным газом из-за неправильной эксплуатации электрогенератора. Пострадал 4-летний ребенок, погиб мужчина. Об этом сообщил глава Нацполиции региона Андрей Небитов.

«В селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, находившийся прямо в помещении. В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу. Трагический инцидент произошел и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья. Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей, 12-летней девочки, и ее 48-летнего отца», — поделился Небитов.

Он призвал не пренебрегать инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и других приборов.

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