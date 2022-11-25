На Київщині дві родини отруїлися чадним газом через електрогенератор

У Київській області зафіксовано випадки отруєння чадним газом через неправильну експлуатацію електрогенератора. Постраждала 4-річна дитина, загинув чоловік. Про це повідомив очільник Нацполіції регіону Андрій Нєбитов.



«У селі Бобриця сім'я використовувала для освітлення генератор, який знаходився просто у приміщенні. Через отруєння загинув очільник родини, його дружину медики встигли госпіталізувати до лікарні. Трагічний інцидент трапився і в Гостомелі, де чадним газом отруїлася ціла родина. Спочатку стало погано 72-річній бабусі, потім 4-річній онучці. Погіршився стан також у старшої, 12-річної дівчинки, та її 48-річного батька», — поділився Нєбитов.



Він закликав не нехтувати інструкцією з експлуатації електрогенераторів та інших приладів.

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