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В Киеве сегодня продолжают экстренно отключать свет, графики не работают

28 ноября 2022, 09:32

В Киеве сегодня продолжают экстренно отключать свет, графики не работают

В Киеве в понедельник, 28 ноября, энергетики продолжают задействовать аварийные отключения света. Ранее опубликованные графики пока не работают. Об этом сообщили в Yasno.

«В Киеве по указаниям НЭК "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована», - говорится в сообщении.

Ранее директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в столице свет будут давать на 2-3 часа, пока АЭС и ТЭС не выработают достаточно энергии.

По состоянию на утро 26 ноября в Киеве без света оставались еще 130 тысяч жителей. Воду подали всем потребителям, а запуск теплоснабжения продолжался.

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