В Киеве сегодня продолжают экстренно отключать свет, графики не работают

В Киеве в понедельник, 28 ноября, энергетики продолжают задействовать аварийные отключения света. Ранее опубликованные графики пока не работают. Об этом сообщили в Yasno.



«В Киеве по указаниям НЭК "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована», - говорится в сообщении.



Ранее директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в столице свет будут давать на 2-3 часа, пока АЭС и ТЭС не выработают достаточно энергии.



По состоянию на утро 26 ноября в Киеве без света оставались еще 130 тысяч жителей. Воду подали всем потребителям, а запуск теплоснабжения продолжался.