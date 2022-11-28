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У Києві сьогодні продовжують екстрено відключати світло, графіки не працюють

28 листопада 2022, 09:32

У Києві сьогодні продовжують екстрено відключати світло, графіки не працюють

У Києві в понеділок, 28 листопада, енергетики продовжують використовувати аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють. Про це повідомили у Yasno.

 «У Києві за вказівками НЕК „Укренерго” застосовано екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, доки ситуація не буде стабілізована», - йдеться у повідомленні.

 Раніше директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що у столиці світло даватимуть на 2-3 години, поки АЕС та ТЕС не вироблять достатньо енергії.

 Станом на ранок 26 листопада у Києві без світла залишалося ще 130 тисяч мешканців. Воду подали всім споживачам, а запуск теплопостачання продовжувався.

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