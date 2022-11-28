«Укрэнерго»: Аварийные отключения применяются по всей территории Украины

Дефицит мощности в украинской энергосистеме на утро понедельника возрос до 27% по сравнению с 20% на утро воскресенья. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».



«В результате стремительного роста дефицита мощности применяются аварийные отключения по всей территории Украины. Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий», - говорится в сообщении.



В компании отмечают, что после устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и снизит объемы ограничений потребителей.



В то же время контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвращать аварийные ситуации в сетях.



«Напомним, что общий дефицит в энергосистеме – следствие уже семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре. Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно», - резюмировали в компании.



В результате ракетной атаки РФ в среду, 23 ноября, украинская энергосистема вошла в блэкаут и постепенно восстанавливается. На вечер четверга дефицит электроэнергии составлял 50%, на утро пятницы он снизился до 30%, на утро субботы – до 25%, на утро воскресения – до 20%.