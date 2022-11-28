«Укренерго»: Аварійні відключення застосовуються по всій території України

Дефіцит потужності в українській енергосистемі на ранок понеділка зріс до 27%, порівняно з 20% на ранок неділі. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».



«Внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності застосовуються аварійні відключення по всій території України. Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас, споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов», - йдеться в повідомленні.



У компанії зазначають, що після усунення причин аварійних відключень блоки повернуться в роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та знизить обсяги обмежень споживачів.



Водночас контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах.



«Нагадаємо, що загальний дефіцит в енергосистемі – наслідок вже семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Масштаби та складність ушкоджень дуже великі. Ремонти тривають цілодобово», - резюмували у компанії.



Внаслідок ракетної атаки РФ у середу, 23 листопада, українська енергосистема увійшла до блекауту і поступово відновлюється. На вечір четверга дефіцит електроенергії становив 50%, на ранок п'ятниці він знизився до 30%, на ранок суботи – до 25%, на ранок воскресіння – до 20%.