Задержан заместитель мэра Херсона, который перешел на сторону России

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали заместителя городского головы Херсона Владимира Пепеля, который во время оккупации города перешел на сторону России, суд взял его под стражу.



«В рамках проведения стабилизационных мероприятий в Херсоне сотрудники ГБР разоблачают и задерживают предателей из числа чиновников, которые перешли на сторону врага и способствовали агрессии против Украины. Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона, который во время временной оккупации города работал на врага», — говорится в сообщении ГБР.



До российского вторжения Пепель отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов городского совета, после захвата города начал работать на российских оккупантов и отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство.



«Предатель участвовал в организации работы предприятий жилищно-коммунальной сферы по российскому законодательству, отлаживал оккупационные системы взыскания с населения платежей за услуги ЖКХ. Также он готовил помещение для проведения фейкового референдума по статусу захваченных россиянами территорий», — отмечается в сообщении Бюро.



Сотрудники ГБР задержали чиновника и сообщили ему о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.



В ГБР также рассказали, что при задержании у мужчины обнаружена конституция РФ, российские пропагандистские материалы. Также фигурант проверяется на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатым веществам.



29 ноября суд избрал задержанному меру пресечения — содержание под стражей.



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