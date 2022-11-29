Затримано заступника мера Херсона, який перейшов на бік Росії

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали заступника міського голови Херсона Володимира Пепеля, котрий під час окупації міста перейшов на бік Росії. Суд узяв його під варту.



«У рамках проведення стабілізаційних заходів у Херсоні співробітники ДБР викривають та затримують зрадників із числа чиновників, які перейшли на бік ворога та сприяли агресії проти України. Співробітники ГБР у тісній взаємодії з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога», — йдеться у повідомленні ГБР.



До російського вторгнення Пепель відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради, після захоплення міста почав працювати на російських окупантів та відповідав за житлово-комунальне господарство.



«Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій», — зазначається у повідомленні Бюро.



Співробітники ДБР затримали чиновника та повідомили йому про підозру у допомозі державі-агресорові (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.



У ГБР також розповіли, що під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ, російські пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.



29 листопада суд обрав затриманому запобіжний захід — утримання під вартою.



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