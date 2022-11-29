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Стартует оформление документов для УБД: Как получить статус

29 ноября 2022, 22:44

Стартует оформление документов для УБД: Как получить статус

В скором времени в Украине начнется оформление документов для участников боевых действий. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Министерство обороны завершило необходимые шаги по запуску процесса оформления документов, подтверждающих статус участника боевых действий во время отпора полномасштабной агрессии России», — отметил министр.

По его словам, начинается практическая реализация.

«Все, у кого есть основания, получат статус УБД и соответствующие социальные гарантии. Не нужно волноваться, никого не забудут и не потеряют… За девять месяцев активной фазы войны у нас насчитываются сотни тысяч участников боевых действий. Обработка такого массива документов потребует определенного времени. Мы будем делать все возможное, чтобы это время было максимально коротким. Но прошу всех быть готовыми и относиться с пониманием, что придется какой-то период ждать», — подчеркнул Резников.

Также, по его словам, в Минобороны разработали алгоритм получения статуса УБД. Для рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий будут созданы 18 комиссий. Они уже формируются и приступят к работе ориентировочно с 1 декабря.

Министр уточнил, что получить статус УБД можно тремя способами:

  • по обращению командира части, централизованно подающего документы на подчиненных военнослужащих;
  • по личному обращению военнослужащего, самостоятельно собирающего документы и представляющего их в соответствующую комиссию;
  • по личному обращению лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

«Процесс предоставления статуса УБД будет контролироваться, чтобы не допустить появления фейковых ветеранов, которые героически "обороняли котлы" в глубоком тылу», — пояснил глава ведомства.

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