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Стартує оформлення документів для УБД: Як отримати статус

29 листопада 2022, 22:44

Стартує оформлення документів для УБД: Як отримати статус

Незабаром в Україні розпочнеться оформлення документів для учасників бойових дій. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Міністерство оборони завершило необхідні кроки щодо запуску процесу оформлення документів, що підтверджують статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії Росії», — зазначив міністр.

За його словами, розпочинається практична реалізація.

«Усі, хто має підстави, отримають статус УБД та відповідні соціальні гарантії. Не треба хвилюватися, нікого не забудуть і не втратять… За дев'ять місяців активної фази війни ми маємо сотні тисяч учасників бойових дій. Обробка такого масиву документів вимагатиме певного часу. Ми робитимемо все можливе, щоб цей час був максимально коротким. Але прошу всіх бути готовими й ставитися з розумінням, що доведеться якийсь період чекати», — наголосив Резніков.

Також, за його словами, у Міноборони розробили алгоритм набуття статусу УБД. Для розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій буде створено 18 комісій. Вони вже формуються та розпочнуть роботу орієнтовно з 1 грудня.

Міністр уточнив, що набути статусу УБД можна трьома способами:

  • за зверненням командира частини, що централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;
  • за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх у відповідну комісію;
  • за особистим зверненням особи, звільненої з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

«Процес надання статусу УБД контролюватиметься, щоб не допустити появи фейкових ветеранів, які героїчно "обороняли котли" у глибокому тилу», — пояснив очільник відомства.

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