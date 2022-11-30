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Оккупанты ударили по центру Херсона, есть погибшая и раненый

30 ноября 2022, 15:14

Оккупанты ударили по центру Херсона, есть погибшая и раненый

Херсон. Фото: ОВА Херсон. Фото: ОВА

Российские силы обстреляли Херсон, есть погибшая и раненый. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Он отметил, что утром оккупанты били по центру города. Повредили несколько жилых домов и медицинские учреждения, попали в газопровод.

«70-летняя жительница Херсона из-за вражеских обстрелов погибла в собственной квартире. 64-летний херсонец получил ранение, когда находился на улице — российские снаряды падали на дорогу. Мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь», — детализировал Янушевич.

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