Оккупанты ударили по центру Херсона, есть погибшая и раненый

Херсон. Фото: ОВА

Российские силы обстреляли Херсон, есть погибшая и раненый. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.



Он отметил, что утром оккупанты били по центру города. Повредили несколько жилых домов и медицинские учреждения, попали в газопровод.



«70-летняя жительница Херсона из-за вражеских обстрелов погибла в собственной квартире. 64-летний херсонец получил ранение, когда находился на улице — российские снаряды падали на дорогу. Мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь», — детализировал Янушевич.