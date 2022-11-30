Окупанти вдарили по центру Херсона, є загибла та поранений

Херсон. Фото: ОВА

Російські сили обстріляли Херсон, є загибла та поранений. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



Він зазначив, що вранці окупанти били по центру міста. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні установи, влучили у газопровід.



«70-річна мешканка Херсона через ворожі обстріли загинула у власній квартирі. 64-річний херсонець зазнав поранення, коли знаходився на вулиці — російські снаряди падали на дорогу. Чоловіку надають необхідну медичну допомогу», — деталізував Янушевич.