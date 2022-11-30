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«ЛНР» сняла запрет на выезд для жителей оккупированной Луганщины

30 ноября 2022, 17:34

«ЛНР» сняла запрет на выезд для жителей оккупированной Луганщины

Группировка «ЛНР» отменила запрет на выезд для жителей оккупированной территории Луганской области. Соответствующий «указ» подписал глава группировки Леонид Пасечник.

Пасечник добавил, что жители «спокойно могут передвигаться» по территории Российской Федерации.

В феврале 2022 года Пасечник своим «указом» установил запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет после объявления мобилизации. Ранее боевики запрещали выезжать за пределы оккупированной территории по причине ограничений из-за коронавируса.

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