Энергосистему Украины невозможно полностью восстановить этой зимой – Герус

Глава Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что из-за постоянных обстрелов восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры в течение этой зимы невозможно. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.



Он отметил, что Украина закупает и получает от западных партнеров новое оборудование, но не все имеющееся в Европе подходит для нужд Украины.



«Оборудование, которое находится на складах у наших европейских партнеров, уже едет в Украину, его быстро передают. Однако в течение этой зимы восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры невозможно. Украинская энергосистема находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, в Европе нет такого количества оборудования, которое требует Украина, для его изготовления необходимо не менее 6 месяцев», – подчеркнул председатель Комитета.



Но у Украины есть свои резервы, многое оборудование энергетики ремонтируют собственными силами.



На сегодняшний день более 75% потребностей потребления электроэнергии в стране покрываются, только 25% потребителей не имеет электроэнергии, сказал Герус.