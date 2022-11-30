Енергосистему України неможливо повністю відновити цієї зими – Герус

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що через постійні обстріли відновити всі пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури протягом цієї зими неможливо. Про цеповідомляє прес-служба апарату Верховної Ради України.



Він зазначив, що Україна закуповує та отримує від західних партнерів нове обладнання, але не все наявне в Європі підходить для потреб України.



«Обладнання, яке знаходиться на складах у наших європейських партнерів, уже їде до України, його швидко передають. Однак, протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури неможливо. Українська енергосистема перебуває під постійним обстрілом російських окупантів, у Європі немає такої кількості обладнання, яку вимагає Україна, для його виготовлення необхідно не менше 6 місяців», – наголосив голова Комітету.



Але Україна має свої резерви, багато обладнання енергетики ремонтують власними силами.



На сьогоднішній день понад 75% потреб споживання електроенергії в країні покриваються, лише 25% споживачів не мають електроенергії, сказав Герус.