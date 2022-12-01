Херсон под обстрелом, в городе пожары и нет света

Последствия обстрела Херсона. Фото: Соцсети

Российские силы ночью и утром обстреливали Херсон. В городе пожары.



Как сообщают местные жители в Telegram, ночью были «прилеты»: в многоэтажку, а также рядом с жилыми домами. В нескольких зданиях выбиты окна, горела газовая труба. Также сгорели три машины.





В некоторых районах пропала вода.



Глава областной военной администрации Ярослав Янушевич отметил, что в Херсоне исчезло напряжение в электросетях.



«Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками. "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы», — написал он.

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