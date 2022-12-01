Херсон під обстрілом, у місті пожежі й немає світла

Російські сили вночі та вранці обстрілювали Херсон. У місті пожежі.
Як повідомляють місцеві жителі у Telegram, уночі були «прильоти»: у багатоповерхівку, а також поряд із житловими будинками. У кількох будинках вибиті вікна, горіла газова труба. Також згоріли три машини.
У деяких районах зникла вода.
Очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич зазначив, що у Херсоні зникла напруга в електромережах.
«Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками. "Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми», — написав він.
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