Херсон під обстрілом, у місті пожежі й немає світла

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Соцмережі

Російські сили вночі та вранці обстрілювали Херсон. У місті пожежі.



Як повідомляють місцеві жителі у Telegram, уночі були «прильоти»: у багатоповерхівку, а також поряд із житловими будинками. У кількох будинках вибиті вікна, горіла газова труба. Також згоріли три машини.





У деяких районах зникла вода.



Очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич зазначив, що у Херсоні зникла напруга в електромережах.



«Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками. "Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми», — написав він.

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