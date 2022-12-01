За сутки российские войска ранили трех мирных жителей Донетчины

За 30 ноября российские войска ранили троих мирных жителей в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Он уточнил, что ранения зафиксированы в Бахмуте.

«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — рассказали в Донецкой ОВА.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские силы с вечера до утра били по Никопольскому району из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерией. Зафиксировано восемь обстрелов за ночь.