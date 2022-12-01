Ракетный удар неизбежен, РФ готовит бомбардировщики: Опубликованы снимки со спутника

Российские войска готовятся к новому массированному удару по Украине, он неизбежен. Об этом сообщает Der Spiegel.



«Текущие спутниковые снимки показывают необычное движение в ключевом российском военном аэропорту. Эксперты видят "Энгельс-2" в повышенной боевой готовности — и предупреждают о новом мощном воздушном налете на Украину», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на спутниковых снимках компаний Maxar Technologies и Planet Labs от 28 ноября видны почти два десятка дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Они, видимо, готовятся к очередной атаке на российском военном аэродроме «Энгельс-2» под Саратовом.



Высокую активность на базе изданию подтвердил независимый военный аналитик Арда Мевлютоглу. Наземный персонал явно очень активен, рядом с дальними бомбардировщиками стоят заправщики с горючим, видны многочисленные большие ящики с боеприпасами, транспортными средствами и ремонтными материалами.



«Также интересно, что на взлетной полосе припарковано много больших грузовых самолетов, что указывает на недавнюю крупную поставку на базу, возможно, крылатых ракет», — говорит Мевлютоглу.



Конрад Музыка, военный эксперт Rochan Consulting, также видит базу в повышенной боевой готовности. По его мнению, тележки на базе могут быть использованы для перевозки крылатых ракет Х-55 или Х-101.





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