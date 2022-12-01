Ракетний удар неминучий, РФ готує бомбардувальники: Опубліковано знімки з супутника

Російські війська готуються до нового масованого удару по Україні, він неминучий. Про це повідомляє Der Spiegel.



«Поточні супутникові знімки показують незвичайний рух у ключовому російському військовому аеропорту. Експерти бачать "Енгельс-2" у підвищеній бойовій готовності — і попереджають про новий потужний повітряний наліт на Україну», — йдеться у повідомленні.



На супутникових знімках компаній Maxar Technologies і Planet Labs від 28 листопада видно майже два десятки дальніх бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. Вони, мабуть, готуються до чергової атаки на російському військовому аеродромі «Енгельс-2» під Саратовом.



Високу активність на базі виданню підтвердив незалежний військовий аналітик Арда Мевлютоглу. Наземний персонал явно дуже активний, поруч із дальніми бомбардувальниками стоять заправники з пальним, видно численні великі ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.



«Також цікаво, що на злітній смузі припарковано багато великих вантажних літаків, що вказує на нещодавнє велике постачання на базу, можливо, крилатих ракет», — каже Мевлютоглу.



Конрад Музика, військовий експерт Rochan Consulting, також бачить базу у підвищеній бойовій готовності. На його думку, візки на базі можуть бути використані для перевезення крилатих ракет Х-55 або Х-101.





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