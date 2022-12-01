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Какие направления попали под обстрелы в Донецкой области, сообщил Кириленко

01 декабря 2022, 10:56

Какие направления попали под обстрелы в Донецкой области, сообщил Кириленко

В Донецкой области российские силы продолжают обстрелы на ряде направлений. Об оперативной ситуации в регионе сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«На Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар. Повреждены по меньшей мере шесть домов, без пострадавших. На Донецком направлении ночью были одиночные "прилеты" по старой части Авдеевки, а к утру город подвергся массированному артобстрелу по центру. Также утром враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в Курахово — два человека ранены», — проинформировал руководитель ОВА.

По его словам, на Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: два человека ранены, повреждены дом, склад и админздание. Также единичные обстрелы зафиксированы у Раздолевки, Яковлевки и Бахмутского в Соледарской громаде. На Лисичанском направлении один человек получил ранения и одно здание разрушено в Торском Лиманской громады.

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