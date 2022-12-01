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Які напрямки потрапили під обстріл у Донецькій області, повідомив Кириленко

01 грудня 2022, 10:56

Які напрямки потрапили під обстріл у Донецькій області, повідомив Кириленко

У Донецькій області російські сили продовжують обстріл на низці напрямків. Про оперативну ситуацію в регіоні повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар. Пошкоджено щонайменше шість будинків, без потерпілих. На Донецькому напрямку вночі були поодинокі "прильоти" по старій частині Авдіївки, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу по центру. Також вранці ворог завдав ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Кураховому — двох людей поранено», — поінформував керівник ОВА.

За його словами, на Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: двох людей поранено, пошкоджено будинок, склад та адмінбудівлю. Також поодинокі обстріли зафіксовано біля Роздолівки, Яковлівки та Бахмутського у Соледарській громаді. На Лисичанському напрямку одна людина отримала поранення й одна будівля зруйнована в Торському Лиманської громади.

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