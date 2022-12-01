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В Киеве будут выключать свет в домах, которые на одной линии с объектами критической инфраструктуры

01 декабря 2022, 11:07

В Киеве будут выключать свет в домах, которые на одной линии с объектами критической инфраструктуры

В Киеве начнут выключить свет в домах, у которых общая электросеть с объектами критической инфраструктуры. Вместе с этим, время отключения света для киевлян постепенно сокращается. Об этом сообщил CEO Yasno Сергей Коваленко.

«В любом населенном пункте есть объекты критической инфраструктуры, которые важно запитать, как можно скорее. Их подключают первыми, они не участвуют в экстренных отключениях… Вместе с ними к этим линиям могут быть подключены обычные жилые дома. Если их можно переключить на другую выключаемую линию — то энергетики их переключают», - сообщил Коваленко.

Он рассказал, что если раньше на столицу таких домов было 2000, сейчас – 745.

Те дома, которые нельзя переподключить на другую линию, будут отключать в ручном режиме ЖЭК, ОСМД или управляющие компании.

Режим экстренных отключений будет действовать как раньше. По словам Коваленко, в понедельник жители столицы в среднем оставались без света на 9 часов, во вторник – меньше, чем на 7 часов в сутки.

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