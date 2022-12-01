У Києві вимикатимуть світло у будинках, які на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури

У Києві почнуть вимкнути світло у будинках, які мають спільну електромережу з об'єктами критичної інфраструктури. Проте час відключення світла для киян поступово скорочується. Про це повідомив CEO Yasno Сергій Коваленко.



«У будь-якому населеному пункті є об'єкти критичної інфраструктури, які важливо заживити якнайшвидше. Їх підключають першими, вони не беруть участі в екстрених відключеннях... Разом із ними до цих ліній можуть бути підключені звичайні житлові будинки. Якщо їх можна переключити на іншу лінію, що вимикається, то енергетики їх перемикають», - повідомив Коваленко.



Він розповів, що раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз – 745.



Ті будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, відключатимуть у ручному режимі ЖЕК, ОСББ або управляючі компанії.



Режим екстрених відключень діятиме як раніше. За словами Коваленка, у понеділок мешканці столиці в середньому залишалися без світла на 9 годин, у вівторок – менше ніж на 7 годин на добу.