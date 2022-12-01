В Киеве задержали лже-минера здания Офиса президента

Житель Киева задержан по подозрению в ложном сообщении о минировании здания Офиса президента вечером 28 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ОП.



В квартире 51-летнего киевлянина был обнаружен и изъят мобильный телефон с SIM-картой, с которой было отправлено ложное сообщение о минировании. Также в его доме были обнаружены коммунистическая символика и георгиевские ленты.



Мужчина уже поставлен в известность о подозрении в ложной подготовке взрыва здания, обеспечивающих деятельность органов государственной власти.