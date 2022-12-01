У Києві затримали лже-мінера будівлі Офісу президента

Жителя Києва затримано за підозрою у хибному повідомленні про мінування будівлі Офісу президента увечері 28 листопада 2022 року. Про це повідомляє прес-служба ВП.



У квартирі 51-річного киянина було виявлено та вилучено мобільний телефон із SIM-картою, з якої було надіслано хибне повідомлення про мінування. Також у його будинку були виявлені комуністична символіка та георгіївські стрічки.



Чоловіка вже повідомлено про підозру в помилковій підготовці вибуху будівлі, що забезпечують діяльність органів державної влади.