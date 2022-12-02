Как сегодня выглядит аэропорт «Херсон»

Аэропорт «Херсон». Скриншот

Аэропорт «Херсон», который реконструировали по программе «Большое строительство», — полностью разрушен. Соответствующие кадры опубликовал директор КП «Херсонские авиалинии» Виталий Кучерук.



На кадрах видно разрушенное здание аэропорта, терминалы, взлетная полоса, сгоревшие автобусы и поврежденная снарядами прилегающая территория.

Международный аэропорт находится в поселке Чернобаевка близ Херсона. Его реконструкция началась 20 сентября 2021 года, и должна была завершиться в конце марта текущего года. 26 февраля аэропорт был захвачен подразделениями Вооруженных сил РФ. Освобожден от оккупантов Вооруженными силами Украины 11 ноября.



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