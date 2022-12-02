Як сьогодні виглядає аеропорт «Херсон»

Аеропорт «Херсон». Скріншот

Аеропорт «Херсон», який реконструювали за програмою «Велике будівництво», повністю зруйновано. Відповідні кадри опублікував директор КП «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук.



На кадрах видно зруйновану будівлю аеропорту, термінали, злітну смугу, згорілі автобуси та пошкоджену снарядами прилеглу територію.

Міжнародний аеропорт знаходиться у селі Чорнобаївка поблизу Херсона. Його реконструкція розпочалася 20 вересня 2021 року, і мала завершитися наприкінці березня поточного року. 26 лютого аеропорт був захоплений підрозділами Збройних сил РФ. Звільнено від окупантів Збройними силами України 11 листопада.



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