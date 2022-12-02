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СНБО ввел санкции против главы Лавры Павла, Новинского и других церковников УПЦ МП

02 декабря 2022, 15:24

СНБО ввел санкции против главы Лавры Павла, Новинского и других церковников УПЦ МП

СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в команде президента.

Также санкции коснулись еще около десятка священнослужителей УПЦ МП, преимущественно с оккупированных Россией территорий.

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

Решение о санкциях СНБО принял на заседании 1 декабря после «рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины».

Список подсанкционных фамилий у Зеленского обещали обнародовать позже.

Кабмину также поручено внести в двухмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

Кроме того, проверить наличие правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

СНБО также поручило Государственной службе по этнополитике провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

Служба безопасности Украины в октябре начала активно проводить обыски в зданиях УПЦ МП в разных областях Украины – и следственные действия продолжаются.

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