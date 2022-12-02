РНБО ввела санкції проти голови Лаври Павла, Новинського та інших церковників УПЦ МП

РНБО ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екс-нардепа Вадима Новинського. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на співрозмовників у команді президента.



Також санкції торкнулися ще близько десятка священнослужителів УПЦ МП, здебільшого з окупованих Росією територій.



2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.



Рішення про санкції РНБО ухвалило на засіданні 1 грудня після «розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії та для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України».



Список підсанкційних прізвищ у Зеленського обіцяли оприлюднити пізніше.



Кабміну також доручено внести у двомісячний термін на розгляд Верховної Ради законопроект про неможливість діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу до РФ релігійних організацій.



Крім того, перевірити наявність правових підстав та дотримання умов використання релігійними організаціями майна, що знаходиться на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.



РНБО також доручила Державній службі з етнополітики провести релігієзнавчу експертизу Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку із Московським патріархатом.



Служба безпеки України у жовтні почала активно проводити обшуки в будинках УПЦ МП у різних областях України – і слідчі дії продовжуються.