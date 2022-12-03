Раненые и разрушения: Кириленко рассказал о последствиях обстрелов на Донетчине

Донецкая область. Фото: ОВА

Российские войска продолжают обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Волновахском направлении один человек ранен в Угледаре: город и окрестности подвергаются периодическим артобстрелам.



На Донецком направлении больше всего ночью пострадало Курахово: повреждены восемь многоэтажек и три частных дома, ранен один человек. Утром произошел еще один обстрел Курахово, последствия устанавливаются. Также ночью зафиксированы обстрелы Марьинки и окрестностей, а под утро — обстрел Авдеевки.



На Горловском направлении два человека ранены в Бахмуте. В городе повреждены дом, админздание и предприятие. Также ночью происходили обстрелы окрестностей Торецкой и Соледарской громад.



На Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде.

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