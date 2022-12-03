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Поранені та руйнування: Кириленко розповів про наслідки обстрілів на Донеччині

03 грудня 2022, 10:07

Поранені та руйнування: Кириленко розповів про наслідки обстрілів на Донеччині

Донецька область. Фото: ОВА Донецька область. Фото: ОВА

Російські війська продовжують обстріли населених пунктів Донецької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку одна людина поранена в Вугледарі: місто та околиці зазнають періодичних артобстрілів.

На Донецькому напрямку найбільше вночі постраждало Курахове: пошкоджено вісім багатоповерхівок та три приватні будинки, поранено одну людину. Вранці стався ще один обстріл Курахового, наслідки встановлюються. Також уночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць, а під ранок — обстріл Авдіївки.

На Горлівському напрямку двоє людей поранено у Бахмуті. У місті пошкоджено будинок, адмінбудівлю та підприємство. Також вночі відбувалися обстріли околиць Торецької та Соледарської громад.

На Лисичанському напрямі не припиняються обстріли Торського та Зарічного у Лиманській громаді.

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