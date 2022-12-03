17 ударов по Донецкой области: Оккупанты обстреляли Константиновку, Краматорск, Бахмут

Донецкая область. Фото: полиции

Армия РФ нанесла 17 ударов по Донетчине. Есть раненые. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



Обстрелам подверглись 11 населенных пунктов. По информации полиции, оккупанты совершили четыре огневые атаки на Бахмут, также под обстрелы попали Краматорск, Авдеевка, Курахово, Константиновка, Великая Новоселка, Очеретино, Островское, Дружба, Карловка, Ивановское. Противник применял ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерию, минометы.



«Разрушены и повреждены 14 гражданских объектов: 11 жилых домов, админздание, хозяйственная постройка, гараж. Зафиксирован ракетный удар из ЗРК "С-300" по Константиновке. "Градами" враг бил по Авдеевке… В результате артиллерийских обстрелов есть раненые в Бахмуте», — сообщили в ведомстве.



Там добавили, что полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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